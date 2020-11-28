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Aktüel Muş'ta kar yağışına hazırlıksız yakalanan çobanlar zor anlar yaşadı
Aktüel

Muş'ta kar yağışına hazırlıksız yakalanan çobanlar zor anlar yaşadı

Yeniakit Publisher
2020-11-28 14:53:55 -
Muş'ta kar yağışına hazırlıksız yakalanan çobanlar zor anlar yaşadı

MUŞ (AA ) - Muş'ta kırsal alanda koyun otlatırken kar yağışına yakalanan çobanlar hayvanlanı yerleşim alanlarına götürdü.

Kentte sabah saatlerinde başlayan kar yağışı, yüksek kesimleri beyaza bürüdü.

Bozbulut ve Nadaslık köyleri kırsalında koyun otlatırken yağışa yakalanan çobanlar sürüleri yerleşim yerine indirmek zorunda kaldı.

Çobanlardan Adem Sayılgan, kar yağışının merada bulunduğu sırada başladığını söyleyerek, "Merada sabah hava güzeldi. Sonra kar yağmaya başladı ve fırtına etkili oldu. Hayvanlar olduğu yerde durdu. Biz de ısınmak için ateş yaktık." dedi.

Kerem Koç da koyunları kar ve tipi nedeniyle köye götürmek zorunda kaldıklarını ifade ederek, "Muş'ta artık kış mevsimi başladı. Eğer kar böyle devam ederse, bundan sonra hayvanlarımıza ahırlarda yem vermek zorunda kalacağız."diye konuştu.

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