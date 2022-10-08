  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yerel Müslümanların sinir uçlarıyla oynuyorlar! Yarı çıplak seküler ahlaksızdan camide küstahlık
Yerel

Müslümanların sinir uçlarıyla oynuyorlar! Yarı çıplak seküler ahlaksızdan camide küstahlık

Zonguldak'ta Mevlid Gecesi camiye gelen yarı çıplak seküler kadın, hakaretler yağdırıp cemaati hedef aldı.

Yeniakit Publisher
2022-10-08 14:18:00 -
Müslümanların sinir uçlarıyla oynuyorlar! Yarı çıplak seküler ahlaksızdan camide küstahlık

Edinilen bilgiye göre, olay, kandil gecesi dolayısıyla program düzenlenen Uzun Mehmet Camii'nde meydana geldi.

Saat 19.35 sıralarında camiye gelen Ö.D. isimli kadın, cami içerisine ayakkabıları ile girerek cemaate hakaretler yağdırdı. Cemaatin şaşkın bakışları arasında camiden ayrılan Ö.D., ekiplerce yakalanarak gözaltına alındı.

Yapılan incelemede Samsun ve İstanbul ilinde Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesinde tedavi gördüğü anlaşılan Ö.D. hakkında "Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik veya Aşağılama" suçundan işlem başlatıldı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan Ö.D., Zonguldak Adliyesi'ne sevk edildi.

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Osmanlı Torunları

Ne kadar Haçlı varsa Türkiyemde Hepsini Tez vakitte ya kahar isminle kahru paramparça etti cayır cayır yak Cehemin yedi kat Dibine sok Allahım Amin Amin

Başçavuş

Bunlar Akıl vesinir Hastalıkları Tedavisine Gönderilen CHP nin Uygulamalı Kadınlardır Neden Hamama Gitmedi Neden Kafeye gitmedi Neden Mevlüt Okunan Camiye Gitti Zamanida Manidar Ailesi Neden Gece Vakti Saldı Sonuç Bunlar Yahudi Sarosun Kızları
TÜM YORUMLARA GİT ( 1 )
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23