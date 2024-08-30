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Gündem Müslümanlar, paramparça olmuş çocuklarını poşetlere doldurup gömmeye giderken, sizin konuştuğunuz konuların canı cehenneme!..
Gündem

Müslümanlar, paramparça olmuş çocuklarını poşetlere doldurup gömmeye giderken, sizin konuştuğunuz konuların canı cehenneme!..

Yeniakit Publisher
2024-08-30 11:08:00 -
Müslümanlar, paramparça olmuş çocuklarını poşetlere doldurup gömmeye giderken, sizin konuştuğunuz konuların canı cehenneme!..

yeniakit.com.tr yazarı Muhammet Seyfullah Maden'in bugünkü yazısı...

Allah’ın adıyla…

*

- Gazze’de bir anne, gözlerinin feri sönmüş olan evladına kalp masajı yapmaya çalışıyor.

- Bir baba, eşini, çocuklarını, annesini ve babasını nasıl toprağa verdiğini anlatıyor.

- Bir adam,  cesetlerin yanına oturmuş, gökyüzüne bakıyor, gözlerinde yaşlar var ama hiçbir şey söylemiyor. Sessizce feryat ediyor. “Şüphesiz göz ağlar, kalp de mahzun olur. Biz ise, Rabbimizin razı olacağı sözden başka söz söylemeyiz” diyen Nebî aleyhisselama layık olmanın peşinde. Rabbinden razı.

- Gazzeli Usame, iki papağanıyla birlikte İsrail tarafından öldürülüyor.

- İsrail bir köye hava saldırısı düzenliyor. İnsanlar şehit, hayvanlar telef oluyor. Herkes canının derdindeyken, köşede bir keçi yaralanmış, zaten ipince, zayıf… Ne olup bittiğini anlamaya çalışıyor.

- Halid Meşal üniversite öğrencilerine çağrı yapıp gösterilere devam edilmesini istiyor.

- İstişhad saldırıları gündeme geliyor.

- Gazze’nin birkaç bölgesinde yemek dağıtılıyor. Onlardan birinde, ellerinde kırık dökük kaplarıyla yemek almaya gelmiş insanlar birbirlerini eziyor. Karınları sırtlarına yapışmış. Bir çocuk ağlayarak kabını uzatıyor.

- İsrail, toplu tecavüzle gündeme gelen teröristi televizyona çıkarıp “kahraman yahudi” olarak tanıtıyor.

- Hindular, yolda yürüyen Müslüman kadının üstüne benzin döküp ateşe veriyor.

- Hindistan devleti barajları kimseye sormadan açıyor, Bangladeş’i su basıyor, köyler su altında kalıyor, Müslümanlar can veriyor, çocuklar boğuluyor.

- Türkiye’de intiharlar, psikolojik sorunlar çoğalıyor. İnsanlar çıkış yolu arıyor, materyalizmde bulamadıkları huzuru nerede aramaları gerektiğini bilemiyorlar.

- Yine Türkiye’de ırkçılık körükleniyor. Bir hadsiz, ahlaksız, ırkçı müptezel, “Teröristler de çocuktu, yılanın başını küçükken ezeceksin” diyerek, tost dağıttığı çocukların Kürt olduğunu duyunca yemeği yere atıyor. Bir kızın yanına gidip, “Türk müsün? O zaman yiyebilirsin” diyor. İki gün sonra metroda bir manyak, toka satan küçücük Suriyeli çocuğu dövüyor.

*

Sıraladığım bu maddeler,  yalnızca iki gündür sosyal medyaya yansıyan olaylardan ibaret. Siz de zaten hepsini biliyorsunuz. Peki bunları neden sıraladım?

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