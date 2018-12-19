Muslera Galatasaray'dan ayrılıyor mu? İşte detaylar
Galatasaray'ın tecrübeli file bekçisi Fernando Muslera'ya bir çok kulübüntalip olduğu ve ara transfer döneminde bir çok kulübün sarı kırmızılı kulübün kapısını çalacağı kaydedildi.19 Aralık 2018 Çarşamba 12:12
Birçok Katar kulübünün, ara transferde Muslera’yı kadrosuna katmak için Galatasaray’a teklif yapmaya hazırlandığı öğrenildi.
Sarı-kırmızılı kulüpte 3 milyon 650 bin euro garanti ücret kazanan Uruguaylı file bekçisinin, menajeri vasıtasıyla teklifleri değerlendirdiği, ancak kulübün tecrübeli kaleciyi göndermeyi kesinlikle düşünmediği de gelen haberler arasında.
(Fanatik)
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