Musk'dan şaşırtan açıklama! Nükleer bomba atalım
Elon Mask, açıklamalarıyla gündeme damga vurdu.17 Ağustos 2019 Cumartesi 14:05
Elon Mask, Twitter hesabında yaptığı açıklamada, "Mars'a nükleer bomba atalım" dedi. Musk, atılacak olan bomba ile gezegende sıkışmış karbondioksiti atmosfere bırakarak gezegeni yaşanılabilir hale getirmeyi düşünüyor.
Fikri 2015 yılından beri düşündüğünü söyleyen Musk'a bilim insanları karşı çıktı. NASA bilim insanlarından birinin açıklamasına göre bomba atmanın ciddi bir miktarda karbondioksit oluşturacağı doğru fakat bu kesinlikle yeterli bir miktar değil.
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