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Ekonomi MÜSİAD Başkanı: Yeni pazarlara talibiz
Ekonomi

MÜSİAD Başkanı: Yeni pazarlara talibiz

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Genel Başkanı Mahmut Asmalı, ticari diplomasiyle olumlu katkıda bulunduklarını söyledi.

Yeniakit Publisher
2022-04-08 12:41:00 -
MÜSİAD Başkanı: Yeni pazarlara talibiz

40 ülkeden diplomatla bir araya gelen Asmalı, ayrıca “İhracatımızın kalıcı bir şekilde artış kaydetmesi, dış ticaret fazlası veren bir ülke niteliğine kavuşmamız ve sürdürülebilir bir büyüme için bütün muhtemel yeni ihracat pazarlarına talibiz” dedi. Adalet üretemeyen mevcut uluslararası sistemin değişmesinin kaçınılmaz olduğunu da vurgulayan Asmalı, şöyle konuştu: “Bunun için hep beraber çalışmalı ve sesimizi yükseltmeliyiz. Merhametini yitirmiş bir dünyada merhametin ve vicdanın sesi olmak zorundayız. Filistin, Keşmir, Yemen, Suriye ve Ukrayna’da milyonlarca insan mağdur, mazlum, muhacir ya da mülteci konumunda. Bir nefret suçu olan İslam karşıtlığı veya İslamofobi salgın gibi batı ülkelerinde yayılıyor. Kısacası insanlık barış, adalet ve merhamete muhtaç. Evet, daha adil bir dünya mümkün. Yeter ki samimi olarak bunu isteyelim ve hep beraber bunun için gayret edelim.”

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