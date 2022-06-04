Muş Alparslan Üniversitesi öğretim görevlisi alıyor

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre Adaylar son başvuru tarihi mesai saati bitimine kadar şahsen veya posta ile başvuruda bulunacaklardır. Süresi içinde yapılmayan başvurular, eksik belgeli dosyalar ve postadaki gecikmeler ile internet üzerinden yapılacak başvurular işleme alınmayacaktır.

Adaylar aynı ilan dönemi içerisinde özel şartlarını taşıdığı sadece bir ilana başvurabilecektir. Birden fazla ilana başvurusu bulunduğu tespit edilen adayların başvuruları iptal edilecektir.

Askerlik belgesi, Adli Sicil belgesi ve diplomaların başvuru sırasında e-Devlet çıktısı kabul edilmektedir.

Yurtdışından alınmış diplomaların Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca denkliğinin kabul edildiğini gösterir belgenin, müracaat dosyasına eklenmesi gerekmektedir.

Üniversite sınav takviminde zorunlu hallerde değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Üniversite web sayfasından yapılan tüm duyurular tebligat mahiyetindedir. Kişilere ayrıca yazılı tebligat yapılmaz.

Şartları taşımadığı sonradan tespit edilen adayların ataması yapılmış olsa dahi atamaları iptal edilir.

BAŞVURU YERLERİ VE İLETİŞİM BİLGİLERİ

BİRİM ADI ADRES TELEFON NUMARALARI

Sağlık Hizmetleri Meslek YOMuş Alparslan Üniversitesi Külliyesi Sağlık Hizmetleri Meslek YO, 49250 Merkez-MUŞ 0 (436) 249 2401 / 0 (436) 249 4949

Varto Meslek YO Muş Alparslan Üniversitesi Külliyesi Teknik Bilimler Meslek YO, 49250 Merkez-MUŞ 0 (436) 249 2503 / 0 (436) 249 4949

Malazgirt Meslek YO Muş Alparslan Üniversitesi Malazgirt Meslek YO, 49400 Malazgirt-MUŞ 0 (436) 249 2366 / 0 (436) 249 4949

Rektörlük Muş Alparslan Üniversitesi Külliyesi Rektörlük Personel Daire Başkanlığı, 49250 Merkez-MUŞ 0 (436) 249 1137 / 0 (436) 249 4949

SINAV TAKVİMİ

Başvuru Başlangıç Tarihi 03 Haziran 2022

Son Başvuru Tarihi17 Haziran 2022 (Mesai Bitimi)

Ön Değerlendirme Sonuç Tarihi 22 Haziran 2022

Giriş Sınavı Tarihi 27 Haziran 2022

Nihai Değerlendirme Sonuç Tarihi 29 Haziran 2022

Sonuçların İlan Edileceği İnternet Sitesi www.alparslan.edu.tr

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