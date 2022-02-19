Mürted ne demek? Yalnız Kurt Mürted kim?

Yalnız Kurt dizisinde sık sık sözü geçen Mürted kelimesinin anlamı ve bu rolü oynayan kişinin kim olduğu merak ediliyor. Peki, mürted nedir?

Mürted ne demek?

Mürted, müslümanken dini terk eden kişi demektir. Mürted kelimesi, dinden çıkma ya da dinden dönme, bir insanın dininden ayrılması anlamında kullanılıyor.

Mürted, 15 Temmuz'da FETÖ'nün hain darbe girişiminin merkez üssü olarak kullanıldığı tespit edilen Çubuk ilçesindeki Akıncı Üssü'nün eski adı, yani Mürted Hava Üssü. Üsse ismini veren bölgeye Mürted isminin konulmasının sebebi ise 1402 yılında bu bölgede gerçekleşen Ankara Savaşı'na kadar uzanıyor.

Yalnız Kurt Mürted kim?

Yalnız Kurt dizisinde Mürted ismi Hilmi Kopanlı için kullanılıyor. Hilmi Kopanlı karakterini ise Hilmi Erdem oynuyor. Peki, Hilmi Erdem kimdir?

Hilmi Erdem kimdir?

Hilmi Erdem 1972 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Marmara Üniversitesi mezunu olan Hilmi Erdem, 1988 - 1989 sezonunda profesyonel tiyatro yaşamına başladı. Abdullah Şahin, Yasemin Yalçın, Kandemir Konduk, Nedim Saban, İstanbul Komedi Tiyatrosu, Maltepe Yayla Sanat Tiyatrosu ve Tuncay Özinel Tiyatrosunda çalıştı. Hilmi Erdem; Yasemince, Bir Demet Tiyatro, Mahallenin Muhtarları, Hayat Bağları, Baskül Ailesi gibi yapımlarda rol aldı.