Murat Ülker serinin üçüncüsünü yazdı! Hayatın İpuçları 3 okuyucu ile buluştu

Kişisel blogunda ve Linkedin profilinde yazdığı yazıları Sabri Ülker Vakfı Yayınları tarafından derlenen GODIVA ve Pladis Yönetim Kurulu Başkanı, Yıldız Holding Yönetim Kurulu Üyesi Murat Ülker’in üçüncü kitabı okuyucusu ile buluştu.

Hayatın İpuçları serisinin üçüncü kitabında Ülker, "Sürdürülebilir iş modelleri", "Çeşitli sektörlerde gelecek nasıl şekillenecek?", "Beslenmeyle alakalı yanlış bilinenler" başlıklarını işledi. Öte yandan kitapta, Ülker'in kişisel gelişim, toplum, din, sanat ve gezi notları da yer aldı.

Dört farklı temayı işledi

72 binden fazla çalışanıyla 4 Milyar nüfuslu bir coğrafyada faaliyet gösteren Yıldız Holding’i uluslararası bir şirkete dönüştüren başarılı iş insanı Murat Ülker, daha önce birinci cildi yayınlanan ve kısa sürede büyük ilgi gören yazılarına devam ediyor. Okuduğu metinlerden ya da katıldığı konferanslardan yola çıkarak kendi gözlem ve tecrübeleriyle zenginleştirdiği yazılarında hem başarılı olmasını sağlayan prensiplerin ipucunu veriyor hem de geleceğe dair pek çok öngörüde bulunuyor.

"Hayatın İpuçları 2" kitabında "Kovid-19 sonrası dünya ekonomisinin yeni düzeni", "Yöneticilikte ve liderlikte modern yaklaşımlar", "Murat Ülker’in sanata duyduğu kişisel ilgisi ve eser yorumları" ile "Otobiyografisi"ni ele alan Murat Ülker, "Hayatın İpuçları 3" kitabında dört farklı temayı işledi.

Sürdürülebilir İş Modelleri

Ülker kitabın bu bölümünde, iş dünyasında devam eden ve sürdürülebilir olması önemli başarılı iş modellerinin nasıl oluşturulması gerektiğini anlattı.

Geleceğin Dünyası

Çeşitli sektörlerde geleceğin nasıl şekilleneceğine dair fikirler sunan Ülker, dünyanın nasıl şekilleneceğine dair öngörülerini kaleme aldı.

Gıda Güvenliği

Gıda sektöründe tecrübe sahibi olan Murat Ülker, beslenmeyle ilgili bilinen yanlışları ve geleceğin hayati sorunlardan biri olarak düşünülen "gıda güvenliği" ile ilgili önemli noktalara vurgu yaptı.

Kişisel Notlar

Son bölümde Ülker'in kişisel gelişim, toplum, din ve sanat alanlarındaki görüşleriyle birlikte seyahat yazıları da yer aldı.

2021 yılının Temmuz ayında yayımlanan ilk kitabı "Hayatın İpuçları - Zor Konuların Yalın Anlatımı" ile Platin İş Kitapları Ödülleri’nden "Yılın En İyi İş Kitabı" ödülünü alan Murat Ülker, sıra dışı iş insanı profili çizerek, tecrübelerini ve beslendiği kaynaklarını okuyucuları ile paylaşmaya devam edeceğini duyurdu.