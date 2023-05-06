  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Altın fiyatı: Altın almak için bekleyenler, altın fiyatına ilişkin tahminler! İslam Memiş uyardı: Gram altın...

Yemen'de yolcu taşıyan araç devrildi! Ölü ve yaralılar var

7'li koalisyon kuduracak! Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yoğun ilgi: 3 bin araçla karşıladılar

Bakan Koca: Türkiye için malum olan dünyaya yeni ilan edildi

Ünlü yazar şok eden projeyi açıkladı: Türkiye'de 14 noktada var! O ülke maalesef bizi izliyor

Bakan Çavuşoğlu'ndan doğal gaz ve petrol iddiası

CHP'li seçmenden İYİ Partili Kürşat Zorlu'ya tepki

'Milliyetçi' Akşener bu açıklamalara sessiz! HDP'den skandal üstüne skandal: Sözümüz var!

Sosyal medyada sizin için seçtiklerimiz! İşte 6'lı masa işte LGBT sevdası...

Bayraktar TB2 SİHA ile ilgili Haluk Bayraktar'dan kahreden çıkış: Maalesef bununla karşılaştık
Aktüel Murat Ülker Öz Gıda-İş Belgeseli'nde konuştu
Aktüel

Murat Ülker Öz Gıda-İş Belgeseli'nde konuştu

Yeniakit Publisher
2023-05-06 23:16:00 -

Murat Ülker, Öz Gıda İş sendikası tarafından hazırlanan belgeselde konuk oldu.

Yıldız Holding Yönetim Kurulu üyesi Murat Ülker, kişisel internet sitesinde konuk olduğu belgesele ait şu bilgileri paylaştı;

Öz Gıda- İş Türkiye sendika hareketine söylem, eylem ve projeleriyle birçok ilki ve örneği kazandıran önemli sendikalarımızdan biridir. Ülker ve Öz Gıda birlikteliği de aynı şekilde işçi ve işveren ilişkileri açısından tarihsel gelişim içinde birçok başarılı olay yaşanmıştır. Öz Gıda İş’teki arkadaşlarımız yarım asrı aşan bu hareket için bir belgesel hazırlıyorlarmış, bana sorular gönderdiler, ben de o sorulara kameralar önünde cevap verdim. Şimdi onlardan izin alarak bu vidyoyu iki bölüm halinde aşağıda paylaşıyorum. Neler var bu vidyolarda;  kısa yaşam öyküm, ilk işim, Ülker’de çalışma yaşamım, sonra niye başkanlığı devrettiğim, 1970’lerdeki işçi olaylarının Ülker’e nasıl yansıdığı, Öz Gıda-İş’le ilgili anılarım, ilk  toplu iş sözleşmesi, grup sözleşmesi ile ilgili düşüncelerim, tüm işçi-işveren çatışmalarının arkasında ne olduğu, doğuda niye fabrika olmadığı, Öz Gıda İş sendikasının farkının bizim gözümüzde ne olduğu ve niye sendika taraftarı olduğum… Geçenlerde TİSK ile ilgili vidyonun önsözünde sendikalarla ilgili görüşümü yazmıştım. Burada tekrar edeyim: Ben sendikanın her işkolunda her büyük ölçekli işyerinde olması gerektiğine inanıyorum. İyi niyetli ve gizli gündemsiz sendikacılık iş barışı ve iş güvencesi açısından çok yararlıdır. Tecrübelerime dayanarak tavsiye ediyorum.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23