Murat Ongun görevden alındı mı? Murat Ongun kimdir?

Seçildiği günden bu yana boş söz ve sovdan başta bir icraata imza atmayan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'dan, Murat Ongun'un İBB Sözcülüğü'nden alındığı haberlerine ilişkin bir son dakika açıklaması geldi. İmamoğlu, "Sözcülük makamını kaldırdım" diyerek Murat Ongun’un artık İBB sözcüsü olmadığını duyurdu. İmamoğlu yaptığı açıklamada, Murat Ongun’un başka görevleri vardır. Daha önce benim kararımla sözcülük makamı kurmayı uygun görmüştüm. Şu anda gördüğüm ortamda sözcülük makamının bir takım sonuçlarından dolayı, toplumun da buna gösterdiği refleksten, ne yazık ki siyasi rakiplerimizin de bu alanda dezenformasyon oluşturma çabasından dolayı ben sözcülük makamını kaldırdım, şu anda böyle bir makam yok. Murat Bey de diğer işlerine bakıyor."

Murat Ongun kimdir?

1975 yılında Ankara'da doğan Murat Ongun eğitimini Giresun'da tamamladı. Ardından Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi'ni kazandı ve Ankara'ya yerleşti. Mezuniyetinden sonra Ankara'daki Show Haber bürosunda muhabir olarak çalışmaya başladı. Ardından İstanbul'a yerleşti ve burada Star TV ve ATV için çalıştı.

Habertürk TV'nin kuruluşu ile birkaç yıl bu televizyon için hem muhabir, hem de idareci olarak çalıştı. Kanalın satılmasının ardından kendi isteğiyle ayrılarak kurucusu olduğu bir dijital gazete için yazılar yazdı ve yöneticiliğini yaptı. 2012'ten 2014'e kadar CNN Türk'te yayınlanan bir programda sunuculuk yaptı.

2014 yılında dönemin Beylikdüzü Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu için çalışmaya başladı. İmamoğlu'nun İBB başkanı seçilmesiyle basın, yayın ve halkla ilişkiler danışmanı olarak görevlendirildi. "Medyanın İç Savaşı" ve "Karanlık Hikaye" isimli iki kitabı bulunmaktadır.