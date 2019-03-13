Muradiyeli çocuklara Beşiktaş forması Van Beşiktaşlılar Derneği üyeleri tarafından Türkiye Eğitim Gönüllülerinde (TEGV) eğitim gören 73 çocuğa Beşiktaş’ın lisanslı forması hediye edildi.

Van Beşiktaşlılar Derneği üyeleri tarafından Türkiye Eğitim Gönüllülerinde (TEGV) eğitim gören 73 çocuğa Beşiktaş’ın lisanslı forması hediye edildi. Van Beşiktaşlılar Derneği Yönetim Kurulu üyeleri, TEGV Muradiye Öğrenim Birimini ziyaret etti. Derneğin yönetim kurulu üyelerini, TEGV Muradiye Birim Sorumlusu Buket Müjde karşıladı. Ziyaret esnasında Van Beşiktaşlılar Derneği Başkanı Gani Aslan, çocuklara dernek hakkında bilgi verdi. Ardından çocuklara Beşiktaş’ın lisanslı formlarını hediye eden yönetim kurulu üyeleri, çocuklarla beraber Beşiktaş’ın marşını okudu. Ziyaret, Beşiktaş pankartları ile çekilen hatıra fotoğrafının ardından son buldu.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.