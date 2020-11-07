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Aktüel Müracaatlar 16 Kasım'a kadar! Din Hizmetleri Testi başvuruları başladı
Aktüel

Müracaatlar 16 Kasım'a kadar! Din Hizmetleri Testi başvuruları başladı

2020-Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi (DHBT) için dün alınmaya başlayan başvurular 16 Kasım’da sona erecek.

Yeniakit Publisher
2020-11-07 09:19:00 -
Müracaatlar 16 Kasım'a kadar! Din Hizmetleri Testi başvuruları başladı

Adayların, KPSS’ye katıldıkları öğrenim düzeyinde DHBT’ye katılmaları gerekecek. Adaylar, 27 Aralık’ta uygulanacak olan 2020-KPSS DHBT’ye başvurularını elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak “ais.osym.gov.tr” internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından yapabilecek.

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