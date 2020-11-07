Müracaatlar 16 Kasım'a kadar! Din Hizmetleri Testi başvuruları başladı
2020-Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi (DHBT) için dün alınmaya başlayan başvurular 16 Kasım’da sona erecek.
Adayların, KPSS’ye katıldıkları öğrenim düzeyinde DHBT’ye katılmaları gerekecek. Adaylar, 27 Aralık’ta uygulanacak olan 2020-KPSS DHBT’ye başvurularını elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak “ais.osym.gov.tr” internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından yapabilecek.