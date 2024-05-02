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Kadın - Aile Mum gibi eriten kahvaltılıklar! Kilo vermek isteyen sabah denesin.. Sağlığa yararlı olduğu ortaya çıktı! İşte o gerçek
Kadın - Aile

Mum gibi eriten kahvaltılıklar! Kilo vermek isteyen sabah denesin.. Sağlığa yararlı olduğu ortaya çıktı! İşte o gerçek

Yeniakit Publisher
2024-05-02 16:23:00 - 2024-05-02 16:30:30
Mum gibi eriten kahvaltılıklar! Kilo vermek isteyen sabah denesin.. Sağlığa yararlı olduğu ortaya çıktı! İşte o gerçek

Kilo vermeye kahvaltıdan başlamanız şart. Zorla koşu bandına saatlerce koşmayı ve çok şişman olmayı kimse istemez... Sabahları kilo verdiren yiyecekleri bir araya getirdik. İşte zayıflatan kahvaltılıklar…

Kilo verirken kahvaltıda ne yiyeceğine karar vermek oldukça zor. Kahvaltıda uygun olmayan yiyecekler kilo aldırabilir. Bu nedenle sabah öğünü çok önemli. İşte zayıflatan kahvaltılıklar...

Sebzeli Yumurtalı Omlet

Yumurta tok tutan ve kalorisi düşük bir besin. İki veya üç yumurtanın beyazını çırpıp içine biraz da peynir ve domates, mantar gibi sebzeler ekleyerek kısa sürede lezzetli bir omlet yapabilirsiniz.

Avokado Tost

Son dönemlerde çok popüler olan avokadolu tost da sabahları kilo verdiren kahvaltılıklar arasında yer alıyor. Basitçe ekmeğinizi kızartın, herhangi bir çeşit tost veya dilimlenmiş ekmeği kullanabilirsiniz, küçük bir kapta bir avokadoyu çatalla ezin. Karışımı, kişniş, limon, tuz ve karabiber ile kızarmış ekmek diliminin üzerine yayın. Pul biber serperek servis yapın.

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