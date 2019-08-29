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Muhtarlardan Sivasspor’a destek

Sivas Muhtarlar Derneği, Ankara’da yaşayan Sivaslı iş adamı Ahmet Kuzan’ın desteğiyle, 65 mahallede 500 kombine dağıttı.

29 Ağustos 2019 Perşembe 13:57
Muhtarlardan Sivasspor’a destek

Sivas Muhtarlar Derneği, Ankara’da yaşayan Sivaslı iş adamı Ahmet Kuzan’ın desteğiyle, 65 mahallede 500 kombine dağıttı.


İş adamının desteğiyle Demir Grup Sivasspor’a ait 500 adet kombine alan Sivas Muhtarlar Derneği, 65 farklı mahallede maçlara daha önce hiç gidememiş, maddi durumu zayıf olan vatandaşlara ulaştı.


Konu ile ilgili İhlas Haber Ajansı’na (İHA) açıklamada bulunan Sivas Muhtarlar Derneği Başkanı Cemalletin Arslan, 500 adet Passolig dağıttıklarını ifade ederek, “Sivas Muhtarlar Derneği olarak biz bir girişimde bulunduk. Ankara’da yaşayan Sivaslı iş adamı Ahmet Kuzan’la irtibata geçtik. Sağ olsun o da bizleri kırmayıp 500 adet Passolig ve kombine hediyesi yaptı. Biz de bunu 65 mahalle muhtarımıza eşit bir şekilde paylaştırarak, özellikle maçlara daha önce hiç gelememiş, maddi durumu zayıf olan arkadaşlarımızı tercih etmek için çaba harcadık. Bu şekilde 65 mahalle muhtarı olarak bu paylaşımı yaptık. Bugünden itibaren Passolig’lere kombineleri yükledik. Bu girişimler sonucunda Sivas Muhtarlar Derneği olarak, diğer STK’lara da örnek olmak istedik. Sivasspor sevdalısı muhtar camiası olarak, Sivasspor’umuzu çok seviyoruz. 65 mahalle muhtarımızın kombinesi var. Biz zaten maçlara gidiyoruz. Biz istedik ki daha büyük destek olsun. Bu şekilde çalışmalarımızı yaptık. Sivasspor’umuza 2019-2020 sezonunda canı gönülden başarılar diliyoruz. Centilmence bir lig diliyoruz” dedi.



“120 bin liraya mal oldu”


Passolig’lerin toplamda 120 bin liraya mal olduğunu belirten Arslan, “250 Passolig vizesi şimdiye kadar daha hiç maça gitmemiş olanlar. Biz istedik ki hiç maça gidemeyen insanlarımızı önce tercih edelim. Onlar gitsinler, onlar maç izlesinler. Bu şekilde bizden 250 tane Passolig talebi oldu. Biz 250 Passolig’imizi çıkarttıktan sonra 500 tane de kombine yüklemesi yaptırdık. Toplamda 120 bin liraya mal oldu” ifadesini kullandı.



“Sivasspor başarılı olacaktır”


Sivas Muhtarlar Derneği Başkanı Cemalletin Arslan, son olarak Sivas halkı olarak 12. adam görevini en iyi şekilde yapacaklarını söyleyerek, “Beşiktaş maçındaki futbolu oynasak zaten şampiyon olmamamız elde değil. Çünkü Beşiktaş gibi güzide bir kulübe korner dahi kullandırma şansı vermedik maçta. Rıza Çalımbay hocamız ve Sivasspor’un gururu Mecnun Otyakmaz başkanımıza teşekkür ediyoruz. Bu bir ekip çalışması. Bizler de Sivas Muhtarları ve Sivas halkı olarak 12. adam görevini en iyi şekilde yapacağımıza, takımımıza söz veriyoruz. İnşallah hep beraber Sivasspor ve taraftar başarılı olacağına inanıyorum” şeklinde konuştu.

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Haber Tarihi: 29 Ağustos 2019 Perşembe 13:57
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