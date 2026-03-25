Muhittin Böcek'in şoförleri de gözaltına alındı
Antalya Büyükşehir Belediyesine yönelik yolsuzluk operasyonunda tutuklanarak görevinden uzaklaştırılan Muhittin Böcek'in şoförleri de gözaltına alındı.
Antalya Büyükşehir Belediyesine yönelik yolsuzluk davasında tutuklanarak görevinden uzaklaştırılan eski Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in 2 şoförü hakkında gözaltı kararı verildi. Polis, 2 şüpheliyi Antalya'da gözaltına aldı. Şoförlerin, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla İstanbul’a getirileceği öğrenildi.