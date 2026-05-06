Muhittin Böcek ve ailesinin mal varlığına el konuldu
Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik başlatılan soruşturma kapsamında görevden alınan ve tutuklu olan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, oğlu Mustafa Gökhan Böcek ile gelini Zuhal Böcek'in, "Rüşvet alma, rüşveti temin etme, irtikap, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçlarından" mal varlıklarına el konuldu.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Muhittin Böcek hakkında belediye başkanlığına aday olmak için "rüşvet" verdiği iddiasıyla açılan soruşturma sürüyor.
