Muharrem İnce partisinin sloganını açıkladı

CHP'den ayrılarak Memleket Hareketi'ni başlatan ardından bu hareketi siyasi partiye dönüştürmek için çalışmalara hız veren Muharrem İnce, CNN Türk'te Ahmet Hakan'ın sunduğu Tarafsız Bölge programına konuk oldu.

"MAVİ'nin açılımı"

Programda gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan İnce, partisinin ilk sloganını da açıkladı. Memleket Hareketi için sloganlarının 'MAVİ' olduğunu kaydeden Muharrem İnce, sloganının tanımını da anlattı. İnce, MAVİ'nin açılımının "Memleket, Adalet, Vicdan ve İş'in baş harfleri" olduğunu söyledi. ‘Mavi’yi duyan Ahmet Hakan, “O ne ya mavi diye slogan mı olur” diye karşılık verdi.

Yol haritasını anlattı

Memleket Hareketi ile ilgili nasıl bir yol haritası izleyeceğini de anlatan İnce, "Tüzüğümüzü yazdık bitirdik. Binamızın bitimini 19 Mayıs'a planlamıştık ama daha erken olacak gibi. Parti genel merkezinde detayları açıklamak istiyoruz. 45 gün içinde açıklarız. Önce genel merkezi tamamlayacağız. Nisan ayı içerisinde yaparız." dedi.

"Kararsızlar yüzde 30'a gelmiş"

Hedeflerinin iktidar olmak olduğunu ifade eden İnce, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Toplum çok kamplaştı, liderler, siyasi partiler birbirine benzedi hiçbir partinin tüzüğü demokratik değil. Örneğin bir AK Parti seçmeni AK Parti'den memnun değil ama CHP'ye vermem diyor. CHP seçmeni CHP'den memnun değil ama AK Parti'ye de oy vermem diyor. Partiler arası bir geçişkenlik yok artık. Yüzde 49'a razı değiliz. Yüzde 50+1 almak için çalışacağız. Bugün Türkiye'de kararsızlar yüzde 30'a gelmişse ortada ciddi bir sorun var ve yeni bir ihtiyaç var demektir."