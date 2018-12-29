Muhammed Salah'ın dik duruşu İngilizlerin zoruna gitti

Kadrosunu güçlendirmek için transfer çalışmalarına başlayan Premier Lig lideri Liverpool, Salzburg formasıyla bu sezon 20 gol atan İsrailli futbolcu Munas Dabbur ile ilgileniyor.

Muhammed Salah'ı hedef aldılar

İngiltere'nin Daily Mirror ile İsrail'in Jerusalem Post gazeteleri, Liverpool'un 26 yaşındaki futbolcuyu transfer etmek için görüşmelere başladığını ancak Muhammed Salah'ın Dabbur'un gelmesine karşı çıktığını yazdı.

Salah'ı ırkçılıkla suçlayan İngilizler, başarılı futbolcunun İsrail’in Filistin’e uyguladığı zulüm nedeniyle Dabbur ile aynı takımda oynamak istemediğini belirtti.