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"Muhammed Salah" iddiası bomba etkisi yaptı!

İngiliz ekibi Liverpool'da gösterdiği performansla taraflı tarafsız herkesin beğenisini kazanan Mısırlı yıldız oyuncu Muhammed Salah'ın Real Madrid'e gideceği iddia edildi.

17 Nisan 2018 Salı 17:43
"Muhammed Salah" iddiası bomba etkisi yaptı!

Muhammed Salah, Liverpool formasıyla bu sezon resmi maçlarda 40 gole ulaşırken; takımıın lig ve Şampiyonlar Ligi'ndeki yürüyüşünde de başrolü oynadı. Salah'ın bu performansının ardından ismi Real Madrid ve Barcelona'nın da aralarında olduğu dev kulüplerle de anılmaya başlandı.
 
Mısır Milli Takımı'nın eski golcüsü Mido, 25 yaşındaki oyuncunun Real Madrid'de beklentilerin üzerine çıkacağını söyledi.
 
"REAL MADRİD SALAH'I İSTİYOR"
 
Mido, vatandaşının artık bir sonraki seviyeye atlaması gerektiğini vurguladı ve "Real Madrid, Salah'ı istiyor. Gareth Bale ve Karim Benzema'nın 4-4-2'de beklentilerin uzağında bir performans sergilediğini gördük. Liverpool'da başarılı olacağına dair korkularım vardı. Ancak şimdi bir üst seviyeye zıplamak için hazır. Real Madrid onun güçlü yanlarını kullanabilir." diye konuştu. (NTV Spor)

Haber Tarihi: 17 Nisan 2018 Salı 17:43
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