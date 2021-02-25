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Gündem Muhammed Emin Saraç'ın cenazesine kaç kişi katıldı?
Gündem

Muhammed Emin Saraç'ın cenazesine kaç kişi katıldı?

Türkiye’nin yetiştirdiği kanaat önderleri aasında yer alan güzide hadis alimlerinden olan Muhammed Emin Saraç 19 Şubat'ta vefat etmişti. Muhammed Emin Saraç Hocaefendi için Fatih Camii'nde cenaze töreni düzenlenmişti. Muhammed Emin Saraç'ın cenaze töreni konusunda Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’dan özür geldi. Peki Muhammed Emin Saraç'ın cenazesine kaç kişi katıldı?

Yeniakit Publisher
2021-02-25 08:57:00 - 2021-02-25 08:57:34

Tedavi gördüğü hastanede 92 yaşında hayatını kaybeden Türkiye'nin önde gelen hadis alimlerinden Muhammed Emin Saraç için Fatih Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Saraç'ın cenazesi, Kur'an-ı Kerim okunması ve dua edilmesinin ardından yakınları, talebeleri ve sevenlerinin omzunda Fatih Camii'ne götürüldü. Emin Saraç Hocaefendinin kılınan cenaze namazının ardından Fatih Cami Haziresi'ne defnedildi.

Muhammed Emin Saraç'ın cenazesine kaç kişi katıldı?

Hadis alimi Muhammed Emin Saraç'ın cenazesinde sosyal mesafe kurallarına uyulmadığı için eleştiri oklarının hedefinde olan Sağlık Bakanı Koca, hadis alimi Muhammed Emin Saraç'ın cenazesindeki kalabalık görüntülerine ilişkin konuştu. Merhum Muhammed Emin Saraç'ın cenazesinde sosyal mesafe kurallarına uyulmadığına ilişkin bir eleştiri de var. Nasıl cevap verirsiniz?" sorusu üzerine Koca, şunları kaydetti: "Özellikle pandemide, salgının nasıl seyrettiğini ve bulaşın nasıl olduğunu hepimiz biliyoruz. Kalabalık ortamlarda ve kapalı ortamlarda bu bulaşın daha da fazla olduğunu biliyoruz ve hep bunu bugüne kadar ifade etmeye çalıştık. Ben cenazede o tarz mesafenin ortadan kalkabileceği bir görüntünün olabileceğini öngörmedim. Öngörmem gerekiyor muydu? Evet, gerekiyordu. Bu benim kusurum. Vatandaşımızdan bu anlamda özür diliyorum. 83 milyon olarak herkes eşit fedakarlık göstererek pandemi döneminde mücadeleye katkı sağlamalı yani kapalı ve kalabalık ortamlardan uzak durmaya gayret göstermeliyiz."

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