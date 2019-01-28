Muhallebili bisküvili pasta nasıl yapılır?

Muhallebili bisküvili pasta tarifi... Öncelikle muhallebili bisküvili pastanın hazırlanışını merak eden hamınlar için kısa bir tarif yapalım. Öncelikle bir litre süt, bir çay bardağı şeker, dört yemek kaşığı dolusu un, iki yemek kaşığı nişastayı ilave ederek koyulaşıncaya kadar karıştırılır. İşte Muhallebili bisküvili pasta hazırlanışı ve muhallebili bisküvili pasta malzemeleri…

Koyulaşan muhallebinin içine bir paket vanilya, bir yemek kaşığı margarin ya da tereyağını erinceye kadar karıştırıyoruz ve ocağımızın altını kapatıyoruz daha sonra altını suyla ıslatılan borcama ya da tepsiye muhallebiye döküyoruz. Sade bisküvileri süte batırarak tepsinin içindeki muhallebili bisküvili pastanın üzerine diziyoruz. Dizilen bisküvilerin üzerine hazırladığımız muhallebimizden döküyoruz. Kakaolu bisküvileri yine süte batırarak yine aynı şekilde muhallebimizin üzerine seriyoruz ve üzerine yene hazırladığımız muhallebimizi döküyoruz. Bir sıra sade bir sıra kakaolu bisküviyü bitene kadar diziyoruz. Daha sonra sade ve kakaolu bisküvileri rondoda çekip muhallebinin üzerine sıralı şeklinde dizip süslemesini yapıyoruz. Hazır olan muhallebili bisküvimizi dolabımıza koyup en az iki saat bekletiyoruz. Dolabımızdan çıkardığımız muhalleli bisküvimizi dilipledikten sonra servis ediyoruz.

Malzemeler:

• 1 Litre SÜT

• 1 Çay Bardağı ŞEKER

• 4 Yemek Kaşığı Dolusu UN

• 2 Yemek Kaşığı NİŞASTA

• 1 Paket ŞEKERLİ VANİLYA

• 1 Yemek Kaşığı MARGARİN

• 1 Paket Sade PETİBÖR BİSKÜVİ

• 1 Paket KAKAOLU PETİBÖR BİSKÜVİ