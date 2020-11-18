Muğla'dan İzmir'deki depremzedelere yardım

MUĞLA (AA) - Muğla'da Menteşe Belediyesi koordinasyonunda hayırseverlerin katkısıyla toplanan yardım malzemeleri, İzmir'deki depremzedelere gönderildi.

Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, belediye önünde düzenlenen uğurlama töreninde, İzmir'de üzücü bir deprem yaşandığını hatırlattı.

Deprem sonrası depremzedelere destek olmak için başlatılan kampanya çerçevesinde yardım toplandığını belirten Gümüş, "Hayırsever vatandaşlarımız tarafından bağışlanan gıda, hijyen seti, su, oyuncak, battaniye, bebek bezi gibi yardım malzemeleri depremzedelere ulaştırılmak üzere yola çıktı." dedi.

Gümüş, yaşanan afet sonrası tüm imkanlarıyla koordineli bir şekilde deprem bölgesine destek olmak için çalıştıklarını söyledi.