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Aktüel

Muğla'daki uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı

Yeniakit Publisher
2020-05-03 19:14:25 -
Muğla'daki uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı

MUĞLA(AA) - Muğla'nın Milas ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

Milas Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerince gerçekleştirilen çalışmada, 265 gram sentetik uyuşturucu ile yakalanan Ü.T, Ü.P. ve M.A, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Dün Aydın'dan gelen bir araçta uyuşturucu madde bulunduğu ihbarı üzerine önlem alan ekipler, ilçe girişinde durdurdukları araçta 265 gram sentetik uyuşturucu ele geçirmiş ve 3 kişiyi gözaltına almıştı.

Şüpheliler Ü.T, Ü.P. ve M.A'ya sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettikleri gerekçesiyle 3 bin 150'şer lira ceza uygulanmıştı.


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