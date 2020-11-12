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Aktüel Muğla'da yakalanan 12 yıl 4 ay hapis cezasına hükümlü cezaevine kondu
Aktüel

Muğla'da yakalanan 12 yıl 4 ay hapis cezasına hükümlü cezaevine kondu

Yeniakit Publisher
2020-11-12 20:22:26 -
Muğla'da yakalanan 12 yıl 4 ay hapis cezasına hükümlü cezaevine kondu

MUĞLA (AA) - Muğla'nın Yatağan ilçesinde yakalanan hakkında hırsızlık ve uyuşturucudan kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü tutuklandı.

Yatağan Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, ilçe genelinde "şok uygulaması" gerçekleştirildi.

Kent merkezindeki uygulamada kimlik kontrolü yapılan M.D. hakkında "hırsızlık ve uyuşturucu" suçlarından kesinleşmiş 12 yıl 4 ay hapis cezası bulunduğu belirlendi.

Hükümlünün üzerinde yapılan aramada da bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

İşlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edilen zanlı, nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.


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