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Aktüel Muğla'da uyuşturucu operasyonu! 175 kişi hakkında adli işlem yapıldı
Aktüel

Muğla'da uyuşturucu operasyonu! 175 kişi hakkında adli işlem yapıldı

Yeniakit Publisher
2023-05-18 22:05:00 -
Muğla'da uyuşturucu operasyonu! 175 kişi hakkında adli işlem yapıldı

Muğla ve ilçelerinde uyuşturucu satıcı ve kullanıcılarına yönelik operasyonda 175 kişi hakkında adli işlem yapıldı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ve uyarıcı madde ile mücadele kapsamında, uyuşturucu madde tacirlerinin tespiti ve yakalanması amacıyla 147 adrese eş zamanlı operasyon yaptı.

Operasyonda 1 kilo 948 gram esrar, 38 gram kokain, 5 gram bonzai, 444 gram skunk, 290 gram metamfetamin, 600 kök kenevir bitkisi, 133 sentetik uyuşturucu hap ve 163 uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

Operasyonda 175 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

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