Muğla'da Türk kara sularına itilen 7 sığınmacı kurtarıldı
MUĞLA (AA) - Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında, Yunan sahil güvenlik unsurlarınca Türk kara sularına itilen yabancı uyruklu 7 kişi kurtarıldı.
Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Görecek Adası açıklarındaki lastik botta bir grup sığınmacı olduğu bilgisi üzerine bölgeye hareket etti.
Ekipler, Yunan unsurlarınca Türk kara sularına itildiği belirlenen lastik bottaki 7 sığınmacıyı karaya çıkardı.
Limana getirilen sığınmacılar, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.