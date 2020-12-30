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Aktüel Muğla'da trafikten çekme belgeli araç kullanan ehliyetsiz sürücüye 3 bin 701 lira ceza verildi
Aktüel

Muğla'da trafikten çekme belgeli araç kullanan ehliyetsiz sürücüye 3 bin 701 lira ceza verildi

Yeniakit Publisher
2020-12-30 19:06:52 -
Muğla'da trafikten çekme belgeli araç kullanan ehliyetsiz sürücüye 3 bin 701 lira ceza verildi

MUĞLA (AA) - Muğla'da, hurdaya ayrılan, kaza yapan ya da kullanılmayan araçlara verilen "trafikten çekme belgesi" bulunan kamyonet ile trafiğe çıkan ehliyetsiz sürücüye para cezası uygulandı.

Menteşe ilçesinde İl Emniyet Müdürlüğü ve Jandarma Komutanlığı ekiplerince yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında yılbaşı öncesi denetim gerçekleştirildi.

Uzun araç kuyruklarının oluştuğu noktalarda durdurulan araçlar ve sürücüler, trafik yönünden incelendi.

- 3 bin 701 lira ceza kesildi

Uygulama noktasında durdurulan plakasız kamyonetin trafikten çekme belgeli olduğu tespit edildi. Kamyonet sürücüsü Soner Bulut'un ise ehliyetinin olmadığı belirlendi.

Sürücüye, ehliyetsiz araç kullanma ve trafikten çekme belgeli araç ile trafiğe çıkmaktan toplam 3 bin 701 lira cezai işlem uygulandı.

Aracın otoparka çekilmesi için olay yerine çekici çağrıldı. Çekicinin kamyoneti yüklemek için hazırlık yaptığı sırada, polislerin anahtarı teslim etmesini yanlış anlayan sürücü Bulut, aracına binerek olay yerinden ayrıldı.

Hemen harekete geçen ekipler, aracı 300 metre ileride tekrar durdu. Çekiciye yüklenen kamyonet otoparka götürüldü.

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