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Aktüel Muğla'da sahte içki ve kaçakçılık operasyonunda 5 zanlı tutuklandı
Aktüel

Muğla'da sahte içki ve kaçakçılık operasyonunda 5 zanlı tutuklandı

Yeniakit Publisher
2020-11-09 11:22:56 -
Muğla'da sahte içki ve kaçakçılık operasyonunda 5 zanlı tutuklandı

MUĞLA (AA) - Muğla'da düzenlenen sahte içki, gümrük kaçağı ürün ve tarihi eser operasyonunda gözaltına alınan 28 şüpheliden 5'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ile bağlı grup amirliklerinin ekipleri, sahte içki ve gümrük kaçağı ürün sattıkları belirlenen şüphelilere yönelik çalışma başlattı.

Tespit edilen adreslere düzenlenen operasyonda, 69 litre sahte içki, 257 litre etil alkol, 55 litre el yapımı şarap, 3 litre el yapımı viski, 3 gümrük kaçağı viski, alkol yapımında kullanılan aroma ve sıvılar, alkol yapımında kullanılan kit, ölçek, termometre, ısı ölçer, gümrük kaçağı 350 paket sigara, 100 paket puro, 5 kilogram bandrolsüz tütün, 90 kilogram kaçak nargile tütünü, gümrük kaçağı çay, elektronik sigara, 8 parça tarihi eser, 7 sikke, 3 sahte çek, senet, 10 kuru sıkı tabanca, 21 ruhsatsız av tüfeği, 7 tabanca, 12 şarjör, 2 top güllesi, 126 fişek, 14 boş mermi kovanı ile bıçak ele geçirildi.

Operasyonda 28 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden 23'ü haklarında yapılan işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 5 zanlı, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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