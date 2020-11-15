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Aktüel Muğla'da otomobilin yangın söndürme tüpüne uyuşturucu gizleyen şüpheli yakalandı
Aktüel

Muğla'da otomobilin yangın söndürme tüpüne uyuşturucu gizleyen şüpheli yakalandı

Yeniakit Publisher
2020-11-15 10:43:04 -
Muğla'da otomobilin yangın söndürme tüpüne uyuşturucu gizleyen şüpheli yakalandı

MUĞLA (AA) - Muğla'nın Fethiye ilçesinde otomobilin yangın söndürme tüpüne uyuşturucu gizleyen zanlı gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerince, ilçeye uyuşturucu getirileceği bilgisi üzerine çalışma başlatıldı.

Teknik ve fiziki takibin ardından şüphelinin kullandığı otomobili durduran ekipler, araçta dedektör köpekle arama yaptı.

Köpeğin tepki vermesi üzerine yangın söndürme tüpünün altına özel aparatla gizlenmiş 28 parça halinde 600 gram reçine esrar ele geçirildi.

Operasyonda I.H. "uyuşturucu madde ticareti" suçlamasıyla gözaltına alındı.

Otomobildeki kadın hakkında "uyuşturucu madde kullanmak" suçundan adli işlem başlatıldı.

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