Muğla'da orman muhafaza memuru rüşvetten gözaltına alındı
MUĞLA (AA) - Muğla'nın Seydikemer ilçesinde bir orman muhafaza memuru, rüşvet aldığı gerekçesiyle gözaltına alındı.
Seydikemer Orman İşletme Müdürlüğünde görevli orman muhafaza memuru Ö.K'nin, orman kesim işçilerinden rüşvet istediği iddiası üzerine Fethiye Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla çalışma başlatıldı.
Teknik ve fiziki takibin ardından Ö.K'nin, işçilerden 8 bin lira rüşvet aldığı sırada suçüstü yakalandığı öne sürüldü.
Gözaltına alınan Ö.K'nin jandarmadaki işlemleri sürüyor.