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Aktüel Muğla'da maden sahasında devrilen forkliftin sürücüsü öldü
Aktüel

Muğla'da maden sahasında devrilen forkliftin sürücüsü öldü

Yeniakit Publisher
2020-08-19 10:44:45 -
Muğla'da maden sahasında devrilen forkliftin sürücüsü öldü

MUĞLA (AA) - Muğla'nın Milas ilçesinde, feldspat madeni sahasında devrilen forkliftin sürücüsü hayatını kaybetti.

Ortaköy Mahallesi Sarıkısık mevkisindeki maden sahasında çalışma yapan forklift operatörü Nihat Birol'un idaresindeki araç devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, forkliftin altında kalan Birol'un yaşamını yitirdiği belirlendi.

Evli ve 3 çocuk babası olduğu öğrenilen Birol'un cenazesi, incelemenin ardından 75. Yıl Milas Devlet Hastanesi morguna gönderildi.

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