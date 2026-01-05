Muğla'da hastane çilesi bitiyor binlerce araçlık müjde geldi!

670 yatak kapasitesi ve 3 bin personeli bulunan Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesinin 2025 yılı içerisinde 254 bin acil başvurusu, 1 milyon 700 bin hasta başvurusu (Poliklinik+Acil), 51 bin ameliyat, 6 bin yatan hasta ve 6 bin 200 yoğun bakım hastasına hizmet verdiğini belirten Başhekim Prof. Dr. Acar, son 6 ay içinde gerçekleştirilen iyileştirmeler hakkında bilgi verdi. Muğla EAH Başhekimi Acar, "Günlük 6 bin-6 bin 500 poliklinik, 700 acil başvurusu, 780 yatan hastası olmak üzere toplam 15 bin ila 20 bin vatandaşa direk temas ettiklerini belirtti" dedi.

6 ayda yapılan iyileştirmeler

Göreve geldikten sonra hastanede iyileştirme çalışmaları yaptıklarını belirten Acar, "Acil servis ve hasta akışı yatak kapasitesi artırıldı. Yatış bekleyen hasta sayısı ortalama 10’un altına indirildi. Acilde bekleme süresi ortalama 2 güne düşürüldü. Acil çevresindeki otoparkın giriş-çıkış noktaları revize edilerek yoğun saatlerde trafik sıkışıklığı büyük ölçüde giderildi. Lokal ameliyathane, anjiyografi ve endoskopi birimlerinde mesai saatleri akşam 20.00’ye kadar uzatıldı. Yeni 2 ameliyathane salonu aktifleştirildi. Plastik cerrahiye yeni bir lokal ameliyathane kazandırıldı. Hekimlerle birebir görüşmeler yapılarak poliklinik ve ameliyat kapasitesi artırıldı. Poliklinik katında uygun görülen alanlar tadilatla polikliniğe dönüştürüldü ve 5 yeni poliklinik daha hizmete açıldı. MHRS sayıları binin altına düşürüldü. Lokal ameliyathane, anjiyografi ve endoskopi birimlerinde mesai saatleri akşam 20.00’ye kadar uzatıldı. Yeni 2 ameliyathane salonu aktifleştirildi. Plastik cerrahiye yeni bir lokal ameliyathane kazandırıldı" dedi.

Otopark sorununun çözümü

Hastanenin en büyük sorunlarından birisinin otopark sorunu olduğunu belirten Başhekim Acar, "Hastanenin büyük sorunlarından biri olan otopark sorununa yönelik yeni bir proje başlattık. Bin 500 ila 2 bin araç kapasiteli yeni otopark alanı ve ring servis uygulamasıyla sorunun kısa sürede çözüleceğini ümit ediyorum" derken vatandaşlar tarafından direkt başhekime ulaşılan WhatsApp iletişim hattı kurduklarını belirterek, "Hastalar problemlerini doğrudan iletebilmekte, 1 saat içinde çözüm üretilmektedir" dedi.