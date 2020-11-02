  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Muğla'da geçirdiği trafik kazasında yaralanan polis memuru hastanede yaşamını yitirdi
Aktüel

Muğla'da geçirdiği trafik kazasında yaralanan polis memuru hastanede yaşamını yitirdi

Yeniakit Publisher
2020-11-02 15:12:36 -
Muğla'da geçirdiği trafik kazasında yaralanan polis memuru hastanede yaşamını yitirdi

MUĞLA (AA) - Muğla’nın Köyceğiz ilçesinde 24 Ekim'de otomobilin devrilmesi sonucu ağır yaralanan polis memuru, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Beyhan Aklan idaresindeki 06 AF 8514 plakalı otomobilin Beyobası mevkisinde devrilmesi sonucu ağır yaralanan Sadettin Kaplan (50), kaldırıldığı Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesindeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Ortaca İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli Kaplan'ın cenazesi yakınları tarafından alındı.

Kaplan, için Emniyet Müdürlüğü önünde tören düzenlendi.

Törene Ortaca Kaymakamı Oktay Erdoğan, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı İlker Karaalp, İlçe Emniyet Müdürü Yılmaz Lima, ailesi, meslektaşları ve vatandaşlar katıldı.

Kaymakam Erdoğan, Kaplan'ın ailesine ve mesai arkadaşlarına başsağlığı dileğinde bulundu.

Okunan duanın ardından Kaplan'ın cenazesi, toprağa verilmek üzere Denizli'nin Acıpayam ilçesine götürüldü.

Kazada Aklan'ın yanı sıra Burcu Güzel de yaralanmıştı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Poulo Coelho, İnşirah suresini paylaşarak Türkiye kararını açıkladı
Dünya

Poulo Coelho, İnşirah suresini paylaşarak Türkiye kararını açıkladı

Dünyaca ünlü yazar Paulo Coelho, İzmir'de meydana gelen depremin ardından Türkiye'ye bağış yapacağını duyurdu.
İYİ Partili Durmuş Yılmaz, Kızılay'ı hedef aldı
Siyaset

İYİ Partili Durmuş Yılmaz, Kızılay'ı hedef aldı

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Durmuş Yılmaz, İzmir'de meydana gelen depremden etkilenen vatandaşların yarasını sarmaya çalışan Kızılay'ı..
İP'te bir FETÖ skandalı daha! Nedim Şener açıkladı
Gündem

İP'te bir FETÖ skandalı daha! Nedim Şener açıkladı

İYİ Parti İstanbul İl Yönetim Kurulu üyesi Yusuf Ocak'ın sosyal medya hesabından tiye aldığı Nedim Şener, Ocak'ın geçmişte Twitter hesabında..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay