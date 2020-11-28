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Aktüel Muğla'da ehliyetsiz sürücünün neden olduğu kaza güvenlik kamerasına yansıdı
Aktüel

Muğla'da ehliyetsiz sürücünün neden olduğu kaza güvenlik kamerasına yansıdı

Yeniakit Publisher
2020-11-28 14:55:35 -
Muğla'da ehliyetsiz sürücünün neden olduğu kaza güvenlik kamerasına yansıdı

MUĞLA (AA) - Muğla'nın Bodrum ilçesinde 1 kişinin hayatını kaybettiği, 2 kişinin yaralandığı trafik kazası, güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Gündoğan-Yalıkavak kara yolunda ehliyetsiz sürücü O.U'nun (16) kullandığı otomobilin dün refüje çarpıp devrildikten sonra karşı şeride geçtiği anlar, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Aynı yöne seyir halindeki bir motosikletlinin, kazaya karışan araçla çarpışmaktan kurtulması da güvenlik kamerasınca kaydedildi.

O.U'nun (16) kullandığı 20 ACE 127 plakalı otomobilin, Gündoğan-Yalıkavak kara yolunda refüje çarpıp karşı şeride geçtiği kazada, sürücü O.U. ile otomobilde bulunan İlkim İ. (15) ve Burçak Ç. (15) yaralanmıştı.

Olay yerinde yapılan müdahalenin ardından ilçedeki hastanelere kaldırılan yarlılardan İlkim İ, yaşamını yitirmişti.

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