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Aktüel Muğla'da çocuğun sürdüğü bisikletle çarpışan motosikletin sürücüsü öldü
Aktüel

Muğla'da çocuğun sürdüğü bisikletle çarpışan motosikletin sürücüsü öldü

Yeniakit Publisher
2020-11-08 20:38:31 -
Muğla'da çocuğun sürdüğü bisikletle çarpışan motosikletin sürücüsü öldü

MUĞLA (AA) - Muğla'nın Ortaca ilçesinde motosikletle bisikletin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Bora İrem Verit (34) yönetimindeki 48 RY 674 plakalı motosiklet, Ortaca-Dalyan kara yolu Meslek Yüksekokulu mevkisinde, Esma N'nin (15) kullandığı bisikletle çarpıştı.

Haber verilmesi üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan Verit ile Esma N. Ortaca Devlet Hastanesine kaldırıldı. Bora İrem Verit, hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Verit'in, Ortaca Coşku Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi'nde fizyoterapist olarak görev yaptığı öğrenildi.

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