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Aktüel Muğla'da 78 yaşındaki kişi denizde boğuldu
Aktüel

Muğla'da 78 yaşındaki kişi denizde boğuldu

Yeniakit Publisher
2020-08-19 10:52:58 -
Muğla'da 78 yaşındaki kişi denizde boğuldu

MUĞLA (AA) - Muğla'nın Milas ilçesinde bir kişi, serinlemek için girdiği denizde boğuldu.

Meşelik Mahallesi'nde sahilden denize girenler, su yüzeyinde hareketsiz biri olduğunu fark etti. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, kıyıya kadar sürüklenen kişiyi denizden çıkardı.

Yapılan incelemede, kalp rahatsızlığı bulunduğu öğrenilen 78 yaşındaki İsmail Hakkı Karderin'in, boğularak hayatını kaybettiği belirlendi.

Karderin'in cenazesi, yapılan incelemelerin ardından otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumuna götürüldü.

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