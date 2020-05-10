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Muğla sokakları onlara kaldı

Muğla’nın Menteşe İlçesi’nde saat 11:00’de sokağa çıkan 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşlar sokak, park ve meydanlarda yoğunluk oluşturdu.

Yeniakit Publisher
2020-05-10 12:42:39 -
Muğla sokakları onlara kaldı

Muğla’nın Menteşe İlçesi’nde saat 11:00’de sokağa çıkan 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşlar sokak, park ve meydanlarda yoğunluk oluşturdu.


Covid-19 salgın önlemleri kapsamında uzun süredir evde kalan 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşlar İçişleri Bakanlığı’nın yayınladığı genelge kapsamında bugün saat 11:00’de sokağa çıktı. Muğla’nın Menteşe İlçesi’nde 65 yaş üzeri vatandaşlar kısıtlama öncesi günlerinin büyük bölümünü geçirdikleri sokak, park ve meydanlarda yoğunluk oluşturdu. Yürüyüş yapan 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşların maske kullanımına ve sosyal mesafeye dikkat ettikleri görüldü. İki gündür yapılan uyarılar sonrası sokağa çıkma kısıtlaması olmayan halkın ise yaşlıların sağlığı açısından dışarı çıkmadığı görüldü.

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