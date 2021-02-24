Muğla Datça depremi yıkılan bina var mı?
Muğla Datça ilçesi açıklarında son dakika deprem oldu. Datça’da Deprem saat 13.51'de 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem paniğe neden olurken, deprem sonrası yıkılan binaların olup olmadığı, can ve mal kayıplarının olup olmadığı merak edilmeye başlandı.
Son dakika Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında korkutan bir deprem meydana geldi. AFAD depremin büyüklüğünü 4.1 olarak açıkladı. AFAD’dan yapılan açıklamada depremde herhangi bir can ve mal kaybı yaşanmadı.