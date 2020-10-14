Müge Anlı'dan 'Kadir Şeker' tepkisi
Sunucu Müge Anlı, Konya'da şiddet gören kadına yardım etmek isterken katil olan Kadir Şeker'e 12 yıl 6 ay hapis cezası verilmesine tepki gösterdi.
Konya'da yaşanan olayda Ayşe Dırla'yı dövdüğü iddia edilen Özgür Duran'a, mani olmak isterken kalbinden bıçaklayarak öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanan Kadir Şeker'e suçu haksız tahrik altında işlediği gerekçesi ile bugün 'kasten adam öldürme' suçundan 12 yıl 6 ay hapis cezası verildi.
Müge Anlı'dan 'Kadir Şeker' çıkışı
Kararın duyulmasından sonra canlı yayın programında tepki veren Sunucu Müge Anlı, Kadir Şeker'e verilen hapis cezasına tepki gösterdi.
Şiddet gören kadına yardım etmek isterken katil olan Kadir Şeker'e 12 yıl 6 ay hapis cezası verilmesini yorumlayan Müge Anlı, Aleyna Çakır olayına gönderme yaptı.
"Genç kızları fuhuşa sürükleyenler dışarıda, bu çocuk 12 yıl hapis yatacak"
Müge Anlı, "Genç kızları döven, onları fuhşa sürükleyen, öldükten sonra ailesini tehdit edenler dışarıda, bu çocuk 12 yıl hapis yatacak" dedi.