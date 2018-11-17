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Müftü uyardı, temel atma töreninde kurban kesilmedi

Bolu'da, şehirdeki ilk Taziye ve Kültür Evi'nin temel atma töreninde kurban kesilmesine, Mengen Müftüsü Mehmet Özcan izin vermedi.

17 Kasım 2018 Cumartesi 16:22
Müftü uyardı, temel atma töreninde kurban kesilmedi

Bolu'nun Mengen ilçesinde, Taziye ve Kültür Evi'nin temel atma töreninde, ilçe müftüsü Mehmet Özcan'ın, açılış törenlerinde kurban kesim geleneğinin yanlış olduğunu söylemesi üzerine kurbanlık koyunun kesiminden vazgeçildi.

​Mengen ilçesinde 'Her Mahalleye Taziye ve Kültür Evi' projesi kapsamında ilk Taziye ve Kültür Evi'nin temeli Türkbeyli Mahallesi’nde atıldı. Temel atma törenine Mengen Belediye Başkanı Turhan Bulut, CHP Bolu Milletvekili Tanju Özcan, ilçe protokolü ve mahalleli katıldı. Temel atma töreni öncesi getirilen kurbanlık bir koyun kesileceği sırada ilçe müftüsü Mehmet Özcan, Belediye Başkanı Turhan Bulut'a, açılış törenlerinde kurban kesme adetinin yanlış olduğunu söyledi. Bunun üzerine kurban kesiminden vazgeçildi. Temel atma töreni saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından dualarla gerçekleştirildi.

Mengen Belediye Başkanı Turhan Bulut açılışta yaptığı konuşmada, "İlçemizde çok değerli müftümüz var. Belki ilkini gerçekleştireceğiz. 'Temel atma törenlerinde kurban kesme diye bir gelenek, adet yok. Gelin bu temel atma törenlerinde bu hayvanlarımızı burada kesmeyelim, telef etmeyelim' dedi. Ben de buna uyuyorum ve kurbanımızı bağışlıyoruz. Götürüyoruz. İhtiyaç sahiplerine bu kurbanımızı teslim edeceğiz. Biz güzel, aydın, demokrat yapıdaki değerli din adamlarımızı, değerli hocalarımızı, böyle değerli müftülerimizi yüreğimizde taşırız. Çok teşekkür ediyorum müftü bey" dedi.

Haber Tarihi: 17 Kasım 2018 Cumartesi 16:22
  1. Taziye ve Kültür Evi
  2. Bolu
  3. Temel atma töreni
  4. Mengen müftüsü Mehmet Özcan
  5. Mengen Belediye Başkanı Turhan Bulut
  6. Müftü uyardı
  7. temel atma töreninde kurban kesilmedi

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