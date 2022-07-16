Mücevheratçılardan 6 ayda 2.7 milyar dolarlık ihracat

İhracatta 505 milyon 742 bin dolarla Amerika Birleşik Devletleri (ABD) başı çekti. Bu ülkeye ihracat, geçen senenin aynı dönemine kıyasla yüzde 31.2 artış gösterdi. ABD’yi 478 milyon 249 bin dolarla Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), 282 milyon 799 bin dolarla Hong Kong, 152 milyon 536 bin dolarla Irak ve 128 milyon 628 bin dolarla İsrail izledi.

İstanbul bir numarada

Mücevher sektörünün ocak-haziran döneminde gerçekleştirdiği ihracatta il bakımından İstanbul ilk sırada yer aldı. Kentten, 2 milyar 360 milyon 747 bin dolarla sektörün toplam ihracatının yüzde 87.5’i yapıldı.

İstanbul’u 252 milyon 167 bin dolarla Çorum, 25 milyon 390 bin dolarla Ankara, 21 milyon 149 bin dolarla Kastamonu ve 14 milyon 868 bin dolarla Samsun takip etti.