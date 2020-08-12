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Ekonomi

Mücevher ihracatı 7 ayda 3,3 milyar dolara yaklaştı

Yılın 7 ayında 2019'un aynı dönemine göre külçe altın olarak bilinen "işlenmemiş veya yarı işlenmiş altın" grubunun ihracatı yüzde 57'lik artışla 1 milyar 516 milyon dolar oldu

Yeniakit Publisher
2020-08-12 12:13:44 -
Mücevher ihracatı 7 ayda 3,3 milyar dolara yaklaştı

İSTANBUL (AA) - Türkiye'nin mücevher ihracatı, bu yılın ocak-temmuz döneminde 3,3 milyar dolara yaklaştı.

Mücevher İhracatçıları Birliği'nden yapılan açıklamaya göre, 7 aylık ihracat, 3 milyar 278 milyon dolar oldu. Temmuzda ise 490 milyon dolarlık mücevher ihraç edildi.

Yılın 7 ayındaki mücevher ihracatında en yüksek pay 1,53 milyar dolarlık ihracatla "altından mamul mücevherci ve kuyumcu eşyası" grubundan geldi. Bu grubu, yüzde 57'lik artışla 1 milyar 516 milyon dolarlık ihracata erişen "işlenmemiş veya yarı işlenmemiş altın" takip etti.

Ocak-temmuz döneminde "altından mamul mücevherci ve kuyumcu eşyası" mal grubunda en çok ihracat gerçekleştirilen ülkeler 473 milyon dolarla Irak, 239 milyon dolarla Birleşik Arap Emirlikleri ve 186 milyon dolarla Almanya oldu.

Külçe altın olarak bilinen "işlenmemiş veya yarı işlenmiş altın" grubunda ise en çok ihracat 845 milyon dolarla Birleşik Krallık'a, 447 milyon dolarla ABD'ye ve 98 milyon dolarla İsviçre'ye yapıldı.

Diğer ana ürün gruplarının 7 aylık ihracat oranlarına bakıldığında, pırlantalı altından mamul mücevherci eşyası ve aksamında yüzde 27, gümüşten mamul mücevherci ve kuyumcu eşyasında yüzde 28 düşüş yaşandı.

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