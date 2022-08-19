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Gündem Mücahit Küçükyılmaz isyan etti! 'Kılıçdaroğlu sokakta, Fatih Tezcan hapiste'
Gündem

Mücahit Küçükyılmaz isyan etti! 'Kılıçdaroğlu sokakta, Fatih Tezcan hapiste'

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı. Doç. Dr. Mücahit Küçükyılmaz, hakkında açılan dava nedeniyle cezaevine giren gazeteci Fatih Tezan’a destek paylaşımında bulundu. Doç. Dr. Mücahit Küçükyılmaz, “Cumhurbaşkanına uluorta “diktatör” diye hakaret edenlerin, dolaştığı bir ortamda gazeteci Fatih Tezcan’ın Kılıçdaroğlu’na hakaretten hapse girmesi kabul edilemez” dedi.

Yeniakit Publisher
2022-08-19 16:21:00 -
Mücahit Küçükyılmaz isyan etti! 'Kılıçdaroğlu sokakta, Fatih Tezcan hapiste'

YENİ AKİT / ANKARA

Gazeteci Fatih Tezcan, hakkında açılan dava nedeniyle cezaevine giriyor. Sosyal medya hesabından aldığı ceza hakkında paylaşımda bulunan Tezcan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na hakaret ve Hatay Kurtuluş Örgütü'nün Samandağ uzantılarını deşifre ile suçlandığını dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı. Doç. Dr. Mücahit Küçükyılmaz resmi sosyal medya hesabından şu paylaşımda bulundu; “Cumhurbaşkanına uluorta “diktatör” diye hakaret edenlerin, DHKP-C’yi övenlerin, devlete katil diyenlerin elini kolunu sallayarak dolaştığı bir ortamda gazeteci Fatih Tezcan’ın Kılıçdaroğlu’na hakaretten hapse girmesi kabul edilemez” dedi.

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Yorumlar

yasemin

O kararı veren CEZALANDIRILSIN. Hemde ağır şekilde.

yasin

Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret edenlerde HAPİS'E.
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