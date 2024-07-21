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Gündem MSÜ gereğini yaptı! Duyarlılık gösterildi o kitap listeden çıkarıldı
Gündem

MSÜ gereğini yaptı! Duyarlılık gösterildi o kitap listeden çıkarıldı

Yeniakit Publisher
2024-07-21 16:19:00 -
MSÜ gereğini yaptı! Duyarlılık gösterildi o kitap listeden çıkarıldı

Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) “Lisansüstü Öğrenci Adayları İçin Okuma Önerileri” listesinde yer alan firari FETÖ’cü Yunus Emre Açıkgönül’e ait kitabı listeden çıkardı.

Bugün, Türk Silahlı Kuvvetleri’ne (TSK) personel yetiştiren Milli Savunma Üniversitesi’nin (MSÜ) “Lisansüstü Öğrenci Adayları İçin Okuma Önerileri” listesinde firari FETÖ’cü Yunus Emre Açıkgönül’e ait kitabın olduğu ortaya çıktı. 15 Temmuz hain darbe girişimi sonrasında kurulan ve TSK’ya subay ve astsubay yetiştirmekle mükellef olan üniversitenin, Yunan dostu mesajlarıyla tanınan ve Türkiye’nin Mavi Vatan politikasına karşı çıkan FETÖ’cü Açıkgönül’e ait kitaba listede yer vermesi şaşkınlıkla karşılandı.

Liste güncellendi: Açıkgönül’ün kitabı kaldırıldı

Gelen yeni bilgiye göre MSÜ söz konusu listeyi güncelledi. Duyarlılık gösteren MSÜ yönetimi, listeden Açıkgönül’ün kitabını kaldırdı.

Neden hassas incelenmiyor? MSÜ’nün listesinde firari FETÖ’cünün işi ne?
Neden hassas incelenmiyor? MSÜ’nün listesinde firari FETÖ’cünün işi ne?

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Neden hassas incelenmiyor? MSÜ’nün listesinde firari FETÖ’cünün işi ne?
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