MSÜ de müsilaj temizliğine katkı vermeye başladı!
Marmara Denizi'ni kaplayan müsilaj (deniz salyası) mücadelesine Milli Savunma Üniversitesi Deniz Harp Okulu öğrencileri de destek vermeye başladı.
yeniakit.com.tr
Milli Savunma Bakanlığı resmi sosyal medya hesabından Marmara Denizi'ni kaplayan müsilaj (deniz salyası) mücadelesine Milli Savunma Üniversitesi Deniz Harp Okulu öğrencileri de destek vermeye başladığını duyurdu.
Milli Savunma Bakanlığı resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, “Marmara Denizi'ni etkisi altına alan deniz salyası ile mücadele kapsamında, MSÜ Deniz Harp Okulu öğrencilerimiz de Heybeliada Yerleşkesi bölgesinde temizleme çalışmalarına katkı sağlıyor” ifadeleri yer aldı.