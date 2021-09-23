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Aktüel MSB’nin yardımları Barış Pınarı bölgesinde
Aktüel

MSB’nin yardımları Barış Pınarı bölgesinde

Milli Savunma Bakanlığınca (MSB), Barış Pınarı bölgesindeki köylerde ihtiyaç sahiplerine yönelik yardımlarda bulunuldu.

Yeniakit Publisher
2021-09-23 23:17:00 -
MSB’nin yardımları Barış Pınarı bölgesinde

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Barış Pınarı Harekat bölgesinde Kuleye, Salihiyah, İsavi ve Tımış meskun mahal ve köylerinde, başta çocuklar olmak üzere her türlü insani yardım ve günlük hayatı destekleme faaliyetlerinin icra edildiği bildirildi. Bu kapsamda ihtiyaç sahiplerine gıda yardımı ve sağlık taraması hizmetinin verildiği kaydedildi. Açıklamada, “Çocukları da unutmayan Mehmetçiklerimiz onlara da çizgi film izlettirerek yüzlerinde bir tebessüm oluşmasına katkı sağladı. Ayrıca bölgede su sıkıntısı çeken yerleşim yerlerine tanker ile içme suyu sağlandı.

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