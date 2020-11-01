MSB'den faaliyetlere ilişkin bilgilendirme yapıldı:

ANKARA (AA) - Milli Savunma Bakanlığı (MSB), terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonlarda bir ayda 134 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.



Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, MSB Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği Analiz ve Değerlendirme Subayı Binbaşı Pınar Kara tarafından bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi.



Kara, Türk Silahlı Kuvvetlerinin, ülkenin ve Türk milletinin güvenliğini sağlamak amacıyla yurt içi ve dışında PKK/KCK/PYD-YPG başta olmak üzere DEAŞ dahil terör örgütlerine karşı mücadelesini kararlılıkla sürdürdüğünü vurguladı.



Terör örgütü PKK/KCK mensuplarının yurt içine geçişini kısıtlamak, yurt içinde/dışında barınmasını engellemek ve eylem kabiliyetini yok etmek amacıyla gerçekleştirilen operasyonlarda son bir ayda yurt içinde 56, yurt dışında 78 olmak üzere 134 teröristin etkisiz hale getirildiğini belirten Binbaşı Kara, teröristler tarafından kullanılan 197 silah mevzisi, sığınak, barınak, mağara ve deponun kullanılamaz hale getirildiğini, 117 EYP'nin imha edildiğini bildirdi.

Hudut güvenliğinin, hudut birliklerince 7 gün 24 saat esasına göre sağlandığını vurgulayan Kara, şunları kaydetti:

"PKK/PYD-YPG terör örgütünün finans kaynaklarından kaçakçılık ve uyuşturucuyla mücadeleye yönelik hudut hattında alınan tedbirler ve icra edilen operasyonlar neticesinde çok sayıda silah, mühimmat ve yasa dışı malzeme ele geçirilmiştir. Ayrıca sınır fiziki güvenlik tedbirleri kapsamında, Suriye sınırında 832 kilometre, İran sınırında 141 kilometre olmak üzere toplam 973 kilometre modüler beton duvar inşa edilerek hudut emniyet tedbirleri artırılmıştır. Hudut birliklerimizin imkan ve kabiliyetleri sürekli olarak geliştirilerek sınır güvenliğinde etkin tedbirlerin alınması sağlanmaktadır.

Türk Silahlı Kuvvetlerince, Fırat Kalkanı/Zeytin Dalı ve Barış Pınarı harekatlarıyla terörden temizlenen alanlarda huzur ve istikrarın devamını sağlamak için mayın/EYP temizliğiyle hayatın normale döndürülmesine yönelik altyapı ve günlük hayatı destekleme çalışmalarına diğer kamu kurum ve kuruluşlarıyla koordineli olarak devam edilmektedir. Ocak-Eylül 2020 döneminde icra edilen operasyonlarda Barış Pınarı harekat bölgesinde 813, Zeytin Dalı harekat bölgesinde 115, Fırat Kalkanı harekat bölgesinde 259 mayın ve EYP tespit edilerek etkisiz hale getirilmiştir."



- "400 binden fazla Suriyeli evlerine döndü"



Binbaşı Kara, İdlib ile ilgili olarak 5 Mart Mutabakatı ile sağlanan ateşkes sonrası bölgenin emniyetinin alındığına ve bölgede yaşanan insanlık dramına son verildiğine dikkati çekerek, şöyle devam etti:



"Bugüne kadar 400 binden fazla Suriyeli evlerine, yurtlarına gönüllü, güvenli ve saygın bir şekilde geri dönmüştür. Ateşkesin muhafazası, akan kanın durması, İstikrarın sağlanması yönünde elde edilen kazanımların korunması, yerinden edilen Suriyelilerin evlerine geri dönüşü ve yeni bir insanlık dramının yaşanmaması için gereken gayret gösterilmeye devam edilmektedir. Bu kapsamdaki gelişmeler Rusya Federasyonu ile koordinasyon içerisinde yakından takip edilmekte ayrıca birliklerimizin güvenliği için her türlü tedbir alınmaktadır."

Azerbaycan'daki gelişmelere de değinen Kara, şu ifadeleri kullandı:

"Bilindiği üzere Ermenistan, 27 Eylül 2020'de başlattığı insanlık dışı saldırılarına 10 Ekim, 18 Ekim ve 26 Ekim'de ilan edilen ateşkeslere rağmen doğrudan sivilleri ve yerleşim yerlerini, uluslararası hukuka aykırı olarak hedef almak suretiyle devam etmektedir. Bu saldırılarda bugüne kadar Azerbaycan vatandaşlarından 91 sivil hayatını kaybetmiş ve 400 sivil yaralanmıştır. Kalıcı barış ve istikrar, Ermenistan'ın terörist ve paralı askerleri geri göndererek 30 yıldır işgal ettiği Azerbaycan'ın öz topraklarından çekilmesiyle sağlanacaktır. Azerbaycan, bugüne kadar meşru müdafaa hakkı kapsamında kendi kendine yettiğini, topraklarını işgalden kurtarmaya muktedir olduğunu göstermiştir.

Azerbaycan Türkü kardeşlerimizin haklı davasında bundan önce olduğu gibi, bundan sonra da yanlarında olmaya ve destek vermeye devam edeceğiz. Öz topraklarını Ermenistan işgalinden kurtarırken şehit düşen kardeşlerimize Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz."



Kara, Libya'da Birleşmiş Milletler tarafından tanınan meşru Milli Mutabakat Hükümeti ile imzalanan ikili anlaşmalar ve uluslararası hukuka uygun olarak ve Milli Mutabakat Hükümetinin daveti üzerine Libya'ya verilen askeri eğitim, yardım ve danışmanlık desteğine devam edildiğini kaydetti.

20-27 Ekim'de Libya'daki unsurların toplam 74 mayın/EYP tespit ve imha ettiği bilgisini paylaşan Kara, "Bugüne kadar İstanbul, Moskova ve Cenevre'deki görüşmelerde olduğu gibi BM öncülüğündeki görüşmeleri destekliyoruz. Söz konusu görüşmeler ile siyasi çözüm için oluşturulan zemin, Türkiye'nin bugüne kadar Libya'ya vermiş olduğu destek sayesinde mümkün olmuştur. Libya'da toprak bütünlüğü, sürdürülebilir ateşkes, kalıcı barış ve istikrarın sağlanması için Libyalı kardeşlerimizin yanında durmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.



- "Sismik araştırma ve sondaj gemilerimize refakat ve koruma görevine devam ediliyor"



Doğu Akdeniz'deki gelişmelerle ilgili olarak, Oruç Reis araştırma gemisinin Kaş'ın güneybatısında, Barbaros Hayrettin Paşa araştırma gemisinin Kıbrıs Adası'nın güneybatısında, kıta sahanlığı içinde daha önceden belirlenen program dahilinde faaliyetlerini sürdürdüğünü belirten Kara, "Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından, faaliyet gösteren sismik araştırma ve sondaj gemilerimize refakat ve koruma görevine devam edilmektedir. Türk Silahlı Kuvvetleri Ege'de, Doğu Akdeniz'de ülkemizin ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin hak, alaka ve menfaatlerini korumaya, Kıbrıs Adası'nda uluslararası garanti ve ittifak antlaşmaları doğrultusunda barış ve güvenliğin teminatı olmaya kararlılıkla devam edecektir." değerlendirmesinde bulundu.



FETÖ ile mücadelenin ilgili kurumlarla koordineli olarak yeni bilgi, belge ve veriler ışığında kararlılıkla sürdürüldüğünü vurgulayan Kara, "Bu kapsamda yürütülen soruşturmalar neticesinde 15 Temmuz 2016'dan bugüne kadar toplam 20 bin 571 personel ihraç edilmiş, 3 bin 551 personel hakkında ise adli ve idari süreç devam etmektedir." bilgisini paylaştı.

- "Yurt içinde ve dışında icra edilen tatbikatlara iştirak edilmektedir"

Binbaşı Pınar Kara, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında salgının başlangıcından itibaren alınan tedbirlerin ciddiyetle uygulandığını belirterek, şunları ifade etti:



"Türk Silahlı Kuvvetleri, alınan etkin tedbirler sayesinde dünyada vaka sayılarının personel mevcudu oranı itibarıyla en az vaka tespit edilen ordular arasında yer almaktadır. Türk Silahlı Kuvvetlerinin harekat, tatbikat ve eğitim faaliyetleri de salgından etkilenmeden kesintisiz olarak sürdürülmektedir. Bu kapsamda yurt içinde ve dışında icra edilen tatbikatlara iştirak edilmektedir.

26 Ekim'de başlayan Milli Anadolu Ankası Tatbikatı Konya'da, 28 Ekim'de başlayan BRILLIANT JUMP II NATO Tatbikatı Litvanya'da devam etmektedir. Ayrıca NATO Daimi Deniz Görev Grubu'nun da iştirak edeceği, Aksaz ve Doğu Akdeniz'de icra edilecek MAVİ BALİNA 2020 Davet Tatbikatı ile Bulgaristan'ın ev sahipliğinde NATO unsurlarının da iştirak edeceği POSEIDON 2020 Fiili Deniz Mayın Harbi Davet Tatbikatı 30 Ekim'de başlamıştır."

Milli Savunma Üniversitesi Kuvvet Harp Enstitülerinin, 2020-2021 eğitim ve öğretim yılı faaliyetlerine salgınla mücadele tedbirlerine dikkat edilerek başlanacağını kaydeden Kara, "Silahlı Kuvvetlerimizin harbe hazırlık durumunu en üst seviyede idame etmek, her yönüyle etkinliğini, caydırıcılığını ve saygınlığını sergilemek maksadıyla milli ve çok uluslu tatbikatların icrasına ve tatbikatlara iştirake devam edilecektir." ifadelerini kullandı.