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Aktüel MSB: Suriye'nin kuzeyindeki saldırıda şehit olan Türk Kızılay personelinin kanı yerde kalmayacak
Aktüel

MSB: Suriye'nin kuzeyindeki saldırıda şehit olan Türk Kızılay personelinin kanı yerde kalmayacak

Yeniakit Publisher
2020-09-14 13:02:22 -
MSB: Suriye'nin kuzeyindeki saldırıda şehit olan Türk Kızılay personelinin kanı yerde kalmayacak

ANKARA (AA) - Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Suriye'nin kuzeyinde düzenlenen silahlı saldırıda şehit olan Türk Kızılay personelinin kanının yerde kalmayacağını, teröristlerin saldırının hesabını misliyle ödeyeceklerini bildirdi.

MSB'den yapılan yazılı açıklamada, Suriye'nin kuzeyinde görevli Türk Kızılay ekibinin bulunduğu araca düzenlenen silahlı saldırıda bir personelin şehit olduğu, bir personelin yaralandığı hatırlatıldı.

Açıklamada, "Uluslararası hukukta dokunulmaz olan bir yardım kuruluşuna bile saldıracak kadar alçalan teröristlerin yakalanması için karadan ve havadan her türlü tedbir alınmaktadır. Şehidimizin kanı yerde kalmayacak, teröristler bu saldırının hesabını misliyle ödeyecektir." ifadelerine yer verildi.

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