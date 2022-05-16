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Aktüel MSB paylaştı! Nefes kesen görüntüler
Aktüel

MSB paylaştı! Nefes kesen görüntüler

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Hava Kuvvetleri Komutanlığı ile Kara Havacılık Komutanlığı’na ait unsurların katılımıyla gerçekleştirilen Erciyes-2022 Tatbikatı’nın görüntülerini paylaştı.

Yeniakit Publisher
2022-05-16 18:09:00 - 2022-05-16 18:17:27

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Hava Kuvvetleri Komutanlığı ile Kara Havacılık Komutanlığı’na ait unsurların katılımıyla gerçekleştirilen Erciyes-2022 Tatbikatı’nın başarıyla tamamlandığını duyurdu ve tatbikattan görüntüler paylaştı.

MSB'den açıklama

Milli Savunma Bakanlığınca sosyal medyadan tatbikat hakkında yapılan açıklamada, "Amaç: Hava indirme ve komando harekat türlerini müşterek harekat ortamında başarılı şekilde icra etmek. Kayseri’de gerçekleştirilen ve Hava Kuvvetlerimiz ile Kara Havacılık Komutanlığımıza ait unsurların katılımıyla gerçekleştirilen Erciyes-2022 Tatbikatı başarıyla tamamlandı" ifadeleri kullanıldı.

Ayrıca Erciyes-2022 Tatbikatı’na ait nefes kesen görüntüler de paylaşıldı.

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